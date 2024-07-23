Katil bugün ABD Kongresi’ne hitap edecek

Gazzekasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, davet üzerine bugün ABD Kongresi'ne katılacak. Gazze'deki insanlık felaketi karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ülkesinin "soykırım" ve kendisinin de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "savaş suçlarıyla" adının anılması karşısında, Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap edecek. Kamala Harris ise Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına katılmayacak. Öte yandan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.