Katil Esad rejiminin hesap günü
Suriye'de devrik rejimin lideri Beşar Esad dönemine bağlı yetkililerin yargılandığı ilk kamuya açık dava dün başladı. Esad'ın kuzeni ve Dera halkına karşı gerçekleştirilen ihlallerle suçlanan Atef Necib başkent Şam'daki Adalet Sarayı'ndaki Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya Suriye Başsavcısı ve kurban yakınları ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü. Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Esad ile kardeşi Mahir Esad hakkında da gıyabi yargılama süreci başladı. Duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı. Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü kaydedildi.