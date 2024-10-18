Katil İsrail 14 bin tutukluyu öldürmeye çalışıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail yönetiminin, hapishanelerdeki 14 bin Filistinli tutukluyu toptan öldürmek için çalıştığını söyledi. İsrail, Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik baskı ve işkencenin dozunu artırırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den de binlerce kişiyi gözaltına aldı ya da alıkoydu. Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan Kaddura, esir ve tutukluların durumunun trajik ve benzeri görülmemiş boyutta kötü olduğunu söyledi. İsrail hapishanelerinde her ay en az 3 mahkûm kötü muameleden dolayı hayatını kaybediyor.