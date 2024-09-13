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Giriş Tarihi: 13.9.2024 01:51

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Soykırımcı İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 4 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

AA
Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabasına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre ise baskın sırasında çıkan çatışmada 2 kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 2 kişi ise şarapnel parçasıyla yaralandı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beytüllahim kentinin Halayil el-Levz bölgesinde Filistinlilerin evlerine taş atarak saldırdı. Saldırıda 2 evin camları kırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.

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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
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