Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze’nin doğusuna hava saldırısı

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi ile Tuffah Mahallesi'ndeki bölgelere art arda hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları da İsrail askeri araçlarının aynı bölgelere rastgele ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği bölgelerden biri olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 1 Filistinliyi öldürmüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.