Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan’a hava saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Yatir beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusu gün içinde işgal ettiği alanların dışındaki Deyri Amis beldesine de 3 hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah ise Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.

İSRAİL AÇIKLAMASI

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürülerek Deyr Amis bölgesine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada ise, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesinde 6 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü iddia edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.