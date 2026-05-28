Katil İsrail ateşkes dinlemiyor: Son 48 saatte 16 Filistinli katledildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 922'ye, yaralı sayısı 2 bin 786'ya yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 819'a, yaralı sayısı 172 bin 894'e ulaştı.

