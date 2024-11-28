Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Soykırımcı ordudan Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

ATEŞKES SONRASI LÜBNAN'A İSRAİL SALDIRILARINDA 2 KİŞİ YARALANMIŞTI

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef almıştı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Taybe beldesinin meydanını, el-Hıyam beldesini ve Sehl Mercaiyun'u vurmuştu.

İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef almış ve el-Hıyam'da otomatik silah sesleri duyulmuştu.

Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralanmıştı.

Hasbaya beldesinde de İsrail tankları Kefr Şuba'nın çevresine 2 saldırı düzenlemişti.

Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Merkeba beldesinde "yasaklı bölgeden uzaklaştırmak için" bir aracın yakınını hedef aldığı ve olayda yaralananların olduğu belirtilmişti.