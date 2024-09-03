Katil İsrail, Batı Şeria’da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

SON 7 GÜNDE 150 GÖZALTI

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar 7. gününde de devam ederken şu ana kadar 150 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 400'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.