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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 6.12.2023 09:13

Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir baskın düzenledi. Baskında biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli katledildi.

AA
Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.

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Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor
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