Katil İsrail Batı Şeria’ya baskın düzenledi

Ramallah'ın Barka köyünde Filistinlilere ait bir evi basan askerler, köyün giriş çıkışını kapattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah kentinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Selfit kentinde de darbedilen bir Filistinli yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.