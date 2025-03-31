Katil İsrail bayramın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ne saldırdı! 41 Filistinli hayatını kaybetti
Ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatan katil İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de masum sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 41 Filistinli hayatını kaybetti.
Katil İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgeleri İsrail bombalarının hedefi oldu.
BAYRAM KUTLAMASI İÇİN TOPLANAN SİVİLLERE SALDIRDI
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesimlerinde bayramı kutlamak için toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
YİNE MASUM ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ!
İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ayrıca bir evin hedef alındığı İsrail hava saldırısında 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI ÇADIRLAR VURULDU
İsrail'in, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunu hedef aldığı saldırıda 3 çiftçi yaşamını yitirdi.