Katil İsrail bayramın ikinci gününde de Gazze Şeridi’ne saldırdı! 41 Filistinli hayatını kaybetti

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.

Güneyde yer alan Refah kentinde bir ulaşım aracını hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE'NİN ORTA VE KUZEY KESİMLERİNE SALDIRI: 9 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampında sivilleri hedef alan bombardımanda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinin batısında yer alan Es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.