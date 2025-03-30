Katil İsrail bayramın ilk gününde 13’ü çocuk 33 Filistinliyi katletti

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklara göre, yalnızca Han Yunus kentinde 17 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çoğunluğu bayramlık kıyafetlerini giymiş 8 çocuk bulunuyordu.

Ayrıca Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak, İsrail'in çadırlar ve evlerin hedef alındığı yeni saldırılar sonucunda 1'i çocuk 11 Filistinlinin daha öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail saldırıları ağırlıklı olarak Han Yunus'ta yoğunlaşırken kentin doğu, batı ve merkezindeki evler ile çadırlar hedef alındı.

Tanıklar, İsrail topçu birliklerinin ve sınırda konuşlanmış askeri araçların gece boyunca yoğun top atışı yaptığını ve bölgeye ateş açtığını aktardı.

Saldırıların, Müslümanların camilerde ve barınma merkezlerinde bayram namazı için toplandığı ve bayram tekbirleriyle eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı.