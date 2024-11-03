Katil İsrail bir hafta önce bombalamıştı: Lübnan arama kurtarma çalışmalarına nihayet başlayabildi

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Kızılhaç ve Lübnan Kızılhaç'ı, yaklaşık bir hafta önce İsrail'in, güneydeki Vata el-Hiyam beldesinde bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiden oluşan iki aileyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ambulans ve kurtarma ekipleri, güvenlik durumu nedeniyle daha önce olay yerine ulaşamamıştı.

Yetkililerin, birçok uluslararası insani yardım kuruluşuna, "söz konusu iki aileyi tahliye etmek için İsrail ile iletişim kurmaları" yönündeki çağrı ve çabaları da karşılık bulmamıştı.

Haberde, iki ailenin akıbetinin şu ana kadar bilinmediği, kurtulan olup olmadığının da bilinmediği aktarıldı.