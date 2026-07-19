Katil İsrail cenazeye katılanları da vurdu
Katil İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldılar. İsrail ordusunun daha önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesini Avde Hastanesi önünden uğurlamak için toplanan sivilleri hedef alması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda can kaybı son 24 saatte 19 kişi artarak 73 bin 269'a yükseldi. Filistin haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Gazze'de gökyüzü dronlarla dolu. İsrail ordusu bu dronlarla masum sivilleri hedef alıyor.