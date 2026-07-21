Katil İsrail devleti parayla itibar arıyor

Gazze Şeridi'nde soykırıma devam eden siyonist İsrail rejimi işlediği savaş suçlarını örtbas etmek için milyonlar harcamaya başladı. İsrail hükümetinin, ABD'deki kamuoyu desteğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli mesajlar ve medya kuruluşları aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, İsrail hükümetinin, ABD'de kamuoyunun İsrail'e yönelik olumsuz algısını değiştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

YAPAY ZEKÂ DEVREDE

Kampanya kapsamında ABD vatandaşlarına yapay zeka tarafından oluşturulan kısa mesajlar gönderildiği kaydedilen haberde, mesajların "Friends for Peace" (Barış İçin Dostlar) adlı grup adına iletildiği ve ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin sorular içerdiği belirtildi. Yapay zeka destekli metinlerin, İsrail hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın şirketi arasında yakın zamanda imzalanan 45 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğu ifade edildi. İsrail'in son bir yılda ABD'de yürüttüğü faaliyetler kapsamında en az 6 farklı şirketle çalıştığı, çoğu pazarlama uzmanı 30 yeni kişinin de İsrail adına yabancı temsilci olarak kayıt yaptırdığı aktarıldı.

700 MİLYON $ BÜTÇE

Haberde, kampanya kapsamında muhafazakar medya kuruluşlarında reklam çalışmaları yürütüldüğü, sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yapıldığı ve yapay zeka sohbet botlarında İsrail hakkında daha olumlu içeriklerin öne çıkmasını sağlayacak internet siteleri oluşturulduğu ileri sürüldü. Ayrıca, haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen yıl ülkenin uluslararası kamuoyundaki imajını güçlendirmek amacıyla "algıyı şekillendirme" çalışmalarına yönelik 2026 bütçesinde 700 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldığını açıkladığı hatırlatıldı.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ BİTMİYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü. Yahudi yerleşimci teröristler ayrıca El Halil'in Surif beldesinde Filistinlilere sopalarla saldırdı.



HAMAS'IN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hamas'ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar'ın ardından Ekim 2024'te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti. Yahya Sinvar, İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. Katil İsrail ordusu, Gazze'de soykırıma varan saldırıları esnasında, 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.