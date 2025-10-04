Katil İsrail durmuyor: Trump’ın çağrısından sonra Gazze’de 66 Filistinli hayatını kaybetti!

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini yoğun şekilde hava ve topçu atışlarıyla bombalamaya devam etti.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinde iki evi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Aynı zamanda Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğun hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, İsrail'in gece boyunca Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde uzaktan kumandalı, patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda binayı havaya uçurduğunu söyledi.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'de son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti.

TRUMP'IN SALDIRILARI DERHAL DURDURUN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşmıştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirmişti.