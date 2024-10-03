Katil İsrail, Filistinlilerin sığındığı 3 BM okuluna saldırdı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lazzarini, İsrail ordusunun son 2 günde Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait 3 okula saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda en az 21 kişinin öldüğünü aktaran Lazzarini, hedef alınan okullarda 20 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığını vurguladı.

Lazzarini ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana UNRWA'ya ait 140'tan fazla okulu hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık çeşitli iddialarla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.