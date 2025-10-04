Katil İsrail'den Gazze Planı hamlesi: İlk aşama için hazırlık talimatı verdiler!
Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail’den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre; İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği aktarılırken, İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump'ın İsrail yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.
