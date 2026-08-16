Katil İsrail Gazze Planı yol haritasını reddetti! Türkiye dahil 8 ülkeden ortak kınama
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddeden İsrail'i kınadı.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze Planı'nı uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlar, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı ile onaylanan Trump'ın Gazze Planı'nın uygulanmasını tamamlamaya yönelik yol haritasını ve Filistin Devleti'ni reddetmesini kınadı.
İsrail'in bu tutumunun Gazze Planı'nın uygulanmasını doğrudan tehlikeye attığını kaydeden Bakanlar, bunun ayrıca adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ortak çabaları da temelden baltaladığını kaydetti.
Bakanlar, "Bu ret, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında barışın sağlanmasına yönelik çabaların engellenmesinden artık İsrail'in sorumlu olduğunu teyit etmektedir." ifadesini kullandı.
Filistinli gruplar tarafından kabul edilen planın Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Gazze Yüksek Temsilcisi ve Barış Kurulu'nun kapsamlı arabuluculuk çabalarının sonucu olduğunu vurgulayan Bakanlar, söz konusu planın Gazze'nin yeniden inşası açısından "hayati bir dönüm noktası" teşkil ettiğini kaydetti.
Bakanlar, İsrail'in planı reddetmesi, engellemesi, geciktirmesi veya plana uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçtan, sahadaki durumun bozulması ve Gazze'deki savaşın sona ermesinin aksaması da dahil olmak üzere, doğrudan ve tam sorumluluk taşıdığının altını çizerek, "Bakanlar, İsrail'in Kapsamlı Plan ve Yol Haritası kapsamında öngörülen taahhütlere ve düzenlemelere tam olarak uymasını sağlamak ve uygulamak, ayrıca bunların uygulanmasının daha fazla engellenmesini önlemek için ABD'nin sürekli ve aktif katılımının önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.
Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi, herkes için güvenlik ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve toparlanmanın önünün açılması için söz konusu planın tam ve derhal uygulanması gerektiğini yineleyen Bakanlar, adil ve kalıcı barışın, Filistin halkının uluslararası hukuk uyarınca kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına dayanması gerektiğinin altını çizdi.
Bakanlar, tek taraflı adımlar da dahil olmak üzere Filistin devletinin kurulmasını engellemeye veya bu ihtimali ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişimi kesin bir şekilde reddettiklerini belirterek, "Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, ancak iki devletli çözümün uygulanmasıyla, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uygun olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabilecektir. Dolayısıyla, Filistin Devleti'ni reddetmeye veya engellemeye yönelik her türlü girişim, bölge genelinde barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan zedelemektedir." ifadesine yer verdi.
Barış Kurulu'nun devam eden rolünün önemini vurgulayarak tüm taraflara Gazze Planı'nın uygulanması ve ikinci aşamaya geçilmesine yönelik çabalara destek verme çağrısında bulunan Bakanlar, Barış Kurulu'na da ABD'nin aktif desteği ve katılımıyla söz konusu planın bütünlüğünü korumak ve uygulanmasını engellemenin önüne geçmek amacıyla yetki alanı dahilinde "acil ve somut tedbirler" alma çağrısında bulundu.
ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULMUŞTU
Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.