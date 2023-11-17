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Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:20

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyini de işgal edebilir!

İşgalci İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ederek insanları göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyini de işgal etme olasılığını masada tutuyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine "kara operasyonu" yapmak için siyasi kararı mı beklediği yönündeki soruya İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "İsrail ordusu, hükümetin sonraki adımların ne olacağı yönündeki kararını bekliyor." şeklinde cevap verdi.

AA
Katil İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini de işgal edebilir!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine, 15 Kasım Çarşamba günü havadan bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

Güneydeki bölgelere yönelik İsrail güçlerinin hava saldırıları da sürüyor. Son olarak İsrail helikopterleri ile uçakları, 16 Kasım Perşembe günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenlemişti.

Tüm bu gelişmeler, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyini de mi karadan işgal edeceği sorusunu gündeme taşıdı.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat böyle bir olasılığı dışlamadı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNİ DE İŞGAL ETME OLASILIĞI DA MASADA!

İsrailli Sözcü, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "kendilerine talimat verilmesi halinde ordunun Gazze Şeridi'nin her noktasında operasyona hazır olduğu" yönündeki sözlerini hatırlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine "kara operasyonu" yapmak için siyasi kararı mı beklediği yönündeki soruya Lior Haiat, "İsrail ordusu, hükümetin sonraki adımların ne olacağı yönündeki kararını bekliyor." şeklinde cevap verdi.

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Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyini de işgal edebilir!
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