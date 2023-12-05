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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:28

Katil İsrail Gazze’de 63 gazeteciyi katletti

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 63 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DHA
Katil İsrail Gazze’de 63 gazeteciyi katletti

CPJ'den yapılan açıklamada, en fazla can kaybının olduğu 7 Ekim'de toplam 6 gazetecinin öldürüldüğü ifade edilerek, "CPJ'nin 4 Aralık itibariyle yaptığı ön incelemelere göre savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen 16 binden fazla kişi arasında en az 63 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor. Gazze ve Batı Şeria'da 15 binden fazla Filistinli, İsrail'de ise 1200 kişi öldü. Savaşın gazeteci ölümleri açısından en ölümcül günü 6 gazetecinin öldürüldüğü ilk gün olan 7 Ekim'dir; ikinci en ölümcül gün ise 5 gazetecinin öldürüldüğü 18 Kasım'dır" denildi.

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Katil İsrail Gazze’de 63 gazeteciyi katletti
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