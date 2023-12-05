Katil İsrail Gazze’de 63 gazeteciyi katletti

CPJ'den yapılan açıklamada, en fazla can kaybının olduğu 7 Ekim'de toplam 6 gazetecinin öldürüldüğü ifade edilerek, "CPJ'nin 4 Aralık itibariyle yaptığı ön incelemelere göre savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen 16 binden fazla kişi arasında en az 63 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor. Gazze ve Batı Şeria'da 15 binden fazla Filistinli, İsrail'de ise 1200 kişi öldü. Savaşın gazeteci ölümleri açısından en ölümcül günü 6 gazetecinin öldürüldüğü ilk gün olan 7 Ekim'dir; ikinci en ölümcül gün ise 5 gazetecinin öldürüldüğü 18 Kasım'dır" denildi.