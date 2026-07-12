Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: İHA saldırısında 4 Filistinli katledildi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ni hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Caddesi'nde bulunan bir bakım ve torna atölyesini art arda 3 füzeyle hedef aldığını, saldırının ardından bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.