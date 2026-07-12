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  • Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: İHA saldırısında 4 Filistinli katledildi

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: İHA saldırısında 4 Filistinli katledildi

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik İHA ve füze saldırıları düzenledi. Sabra Mahallesi’nde 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: İHA saldırısında 4 Filistinli katledildi
AA

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ni hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Caddesi'nde bulunan bir bakım ve torna atölyesini art arda 3 füzeyle hedef aldığını, saldırının ardından bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: İHA saldırısında 4 Filistinli katledildi

İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan En-Nuveyri Tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

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#GAZZE #İSRAİL

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