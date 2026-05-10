Katil İsrail Gazze’de bir aracı hedef aldı: 2 emniyet mensubu yaşamını yitirdi
İşgalci İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze’nin güneyi ile orta kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bombardıman nedeniyle 2'si emniyet güçleri mensubu olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberi ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı bombaladı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki Genel Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus'un batısındaki Emel mahallesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda araçta bulunan Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ile çavuş Fadi Abdelmuti Heykel hayatını kaybetti.
İSRAİL DONANMASI FİLİSTİNLİ BALIKÇILARA ATEŞ AÇTI
Ayrıca İsrail donanmasının, Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
İsrail savaş gemileri, Gazze kentinin kıyılarını topçu atışları ve ateş açarak hedef aldı.
Gazze kentinin doğusunda ise bazı binalar ve tesisler İsrail tarafından havaya uçuruldu.
İsrail ordusu, yaklaşık 7 ay önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılar düzenliyor.