Katil İsrail Gazze’de bir aracı hedef aldı: 2 emniyet mensubu yaşamını yitirdi

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 737'YE YÜKSELDİ

Filistin resmi verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 851 kişi öldürüldü, 2 bin 437 kişinin yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 737'ye, yaralı sayısı 172 bin 539'a yükseldi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör