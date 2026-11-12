Katil İsrail Gazze’de hastaneyi vurdu: En az 6 ölü, 20 yaralı

İsrail, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hastanedeki El-Yasin binasının ikinci katını hedef alan saldırıda, aralarında sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırının aniden gerçekleştirildiği ve İsrail güçlerinin hastaneyi hedef almadan önce herhangi bir uyarıda ya da tahliye bildiriminde bulunmadığı ifade edildi.

Nasır Hastanesi yönetimi, saldırının yoğun bakım ve cerrahi servislerinde büyük hasara yol açtığını açıklarken, İsrail ordusundan saldırının amacına ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı.