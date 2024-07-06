Katil İsrail Gazze’de okulu vurdu: 15 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı okulu hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesinde el-Cauni Okulu'nu bombaladığı bilgisine yer verilen haberde, yerinden edilmiş sivillerin sığınma merkezi olarak kullandığı okulda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesiminde sivillerin sığındığı Cauni Okulu'nun 7 Ekim 2023'ten beri 3 kez hedef alındığı hatırlatıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada da sığınma merkezi olarak kullanılan okula düzenlenen saldırıda ölen 8 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralının hastaneye ulaştığı aktarıldı.

WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivilleri hedef aldığı; saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde el-Abrar Camii'nin çevresine düzenlediği saldırıda da bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise daha önce öldürülmüş 2'si kadın 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.