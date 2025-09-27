Katil İsrail Gazze’de sivilleri hedef aldı: En az 44 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırılarını bu sabah da sürdürdü. Filistinli kaynaklara göre savaş uçakları özellikle Nuseyrat ve El-Şati mülteci kampları çevresi ile Gazze şehri başta olmak üzere birçok noktayı hedef aldı.

GAZZE'DE ONLARCA CAN KAYBI

Filistinli yetkililer, saldırılarda 25'i Gazze şehrinde olmak üzere en az 44 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gazze şehrinde bir aileye ait evin vurulması sonucu 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise halen enkaz altında olduğu bildirildi.

MÜLTECİ KAMPLARI VURULDU

El-Şati Mülteci Kampı yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi. Al-Zawayda bölgesine yönelik bombardımanda da 3 kişi hayatını kaybetti.