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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail Gazze'de sivilleri vurdu: 35 Filistinli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.9.2024 23:29

Katil İsrail Gazze'de sivilleri vurdu: 35 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA
Katil İsrail Gazze’de sivilleri vurdu: 35 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 345 gündür devam eden saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, açıklamasında İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin Kuzey, Orta, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

İsrail'in pazartesi günü boyunca devam eden saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirten Basal, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne yemeklik mutfak gazı girişine engel olduğunu vurguladı.

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Katil İsrail Gazze'de sivilleri vurdu: 35 Filistinli hayatını kaybetti
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