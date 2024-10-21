Katil İsrail, Gazze'de yüzlerce Filistinliyi "silah tehdidiyle" göçe zorladı!

Gazze'nin kuzeyini işgal eden İsrail askerleri, Endonezya Hastanesi yakınında yerinden edilen kişilerin kaldığı barınma merkezine baskın düzenledi. Askerler buraya sığınan çok sayıda Filistinli erkeği alıkoydu.

İsrail askerlerinin tahliye öncesi sığınma merkezindeki kadın ve çocukları güvenlik kontrolünden geçirmesi korku ve paniğe neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Salahaddin Caddesi yolunun güvenli olduğunu iddia ederek, sığınmacıların bu caddeden geçerek güney bölgelere ilerlemesini istedi.

Öte yandan Hamas, kuzeyden güneye geçiş için "güvenlik koridorları" bulunduğunu iddia eden İsrail'in bu konuda medya ve basın yayın organlarını kullanarak dezenformasyon yaptığını, güvenli olarak tanımladığı yollara düşen Filistinlilerin keskin nişancılar tarafından ya da bombalı saldırılarla hedef alındığı veya alıkonulduğunu ifade ediyor.

Göçe zorlanan siviller, kuzeydeki Filistinlileri göç ettirmeyi hedefleyen İsrail'in "tehcir" planlarını boşa çıkarmak için güneye gitmek yerine yine kuzeydeki Gazze kentine doğru yola çıktı.

Kuzeyde yaşayan bölge sakinleri, Gazze kentinden çıktıkları durumda kuzeye bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor ve benzer durumun güneydeki Filistinlilerin de yaşadığını ifade ediyor.