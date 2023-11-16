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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine saldırılarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 16.11.2023 21:55

Katil İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine saldırılarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

AA
Katil İsrail, Gazze’nin güney ve orta kesimine saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail helikopterleri ile uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir ev ile bir yakıt istasyonuna düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere "güneye gidin" çağrısı yapmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

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Katil İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine saldırılarını sürdürüyor
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