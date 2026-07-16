Katil İsrail Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor: Can kaybı 73 bin 250'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ile 28 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1127 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 643 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.