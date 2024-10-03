Katil İsrail güçleri kana doymuyor! İşgal güçleri bir kez daha Beyrut’u vurdu

2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Devlet Hastanesinde düzenlediği basın açıklamasında 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 384 kişinin yaralandığı aktardı.

İsrail'in saldırılarında 40 sağlık ve ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ebyad, çok sayıda sağlık merkezinin de hasar aldığını belirtti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.