Katil İsrail, Han Yunus’ta evi vurdu: 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Gece gündüz bölgede ayrım gözetmeksizin her noktayı vuran İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı noktaları hedef alıyor.

DÜN AKŞAMDAN BU YANA 26 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlar İşleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 22 ve Gazze Şeridi'nde ise 4 Filistinliyi tutukladığı belirtildi.

Açıklamada, tutuklamaların Kudüs'e bağlı Katana kasabası ile Batı Şeria'ya bağlı El Halil, Beytüllahim, Cenin, Ramallah ve Tulkarem kentlerinde düzenlenen baskında gerçekleştiği aktarıldı.

