Katil İsrail, Lahey’de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Yüksel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krize değinerek, bu dramın ve utancın faili olan İsrail'in savaş suçu ve soykırım iddialarına konu olan eylemlerini fütursuzca sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

"Biz Türkiye olarak gerek makamlarımız gerek sivil toplumumuz, bu zulme asla ortak olmayacaktır." diyen Yüksel, Türkiye'nin, İsrail'in sivilleri hedef alan barbarca saldırılarının bir an önce sona ermesini talep ettiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Yüksel, Uluslararası Adalet Divanındaki dava sonucunun, uluslararası toplumun vicdanının ferah bulması beklentisi taşıdıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşıladık. Başlayan bu sürece olan desteğimizi Türk halkı adına bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz."

Divan'ın hükmedeceği ihtiyati tedbirlerin her konudan önce ateşkesi garanti altına almasını gerektiğini vurgulayan Yüksel, bunun, Gazze'de çok ihtiyaç duyulan şartsız, engelsiz ve düzenli insani yardımı mümkün kılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağı, bir kere daha görülmüştür. Dolayısıyla, uluslararası toplumun, barışı tesis etmeye yönelik acil ve somut adımlar atması temel beklentimizdir. Türkiye, varılacak bir çözüme giden yolda tüm çabalara aktif katkı sağlayacağı gibi, varılacak bir nihai anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırdır."