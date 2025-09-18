Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

Lübnan resmi ajansının haberine göre, katil İsrail ordusu Lübnan’ın Nebatiye kentindeki üç beldenin ardından ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Şans eseri can kaybının olmadığı öğrenildi.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!
AA

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

Haberde, İsrail saldırılarında can kaybının olmadığı vurgulandı.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenledikten bir süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 500'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 271 kişi hayatını kaybetti, 610 kişi yaralandı.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.