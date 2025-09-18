Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi vurdu!
Lübnan resmi ajansının haberine göre, katil İsrail ordusu Lübnan’ın Nebatiye kentindeki üç beldenin ardından ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Şans eseri can kaybının olmadığı öğrenildi.
İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu.
Haberde, İsrail saldırılarında can kaybının olmadığı vurgulandı.
İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenledikten bir süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.