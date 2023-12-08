Katil İsrail mülteci kampında 6 Filistinliyi katletti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin, kampta aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Kızılay ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.