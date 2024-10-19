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Giriş Tarihi: 19.10.2024 14:18 Son Güncelleme: 19.10.2024 14:20

Katil İsrail o anları paylaştı: Sinvar’ın sığındığı binayı böyle vurmuşlar!

İsrail ordusu, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anlara ait dron görüntülerini paylaştı.

Katil İsrail o anları paylaştı: Sinvar’ın sığındığı binayı böyle vurmuşlar!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba (16 Ekim) günü Refah'ın Tel al-Sultan bölgesinde görev yapan 828. Tugay'dan birlikler, bölgede birkaç şüpheli tespit etti.

Askerler, ateş açan, el bombası atan ve iki binaya dağılan şüphelilere ateşle karşılık verdi. Askerler tank ateşiyle binalara ateş açarak onları etkisiz hale getirdi. Ertesi sabah askerler tarafından yapılan taramalarda Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın cansız bedeni teşhis edildi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı

Açıklamayla birlikte Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı. Tank ateşiyle birlikte binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

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Katil İsrail o anları paylaştı: Sinvar’ın sığındığı binayı böyle vurmuşlar!
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