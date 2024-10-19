Katil İsrail o anları paylaştı: Sinvar’ın sığındığı binayı böyle vurmuşlar!

Askerler, ateş açan, el bombası atan ve iki binaya dağılan şüphelilere ateşle karşılık verdi. Askerler tank ateşiyle binalara ateş açarak onları etkisiz hale getirdi. Ertesi sabah askerler tarafından yapılan taramalarda Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın cansız bedeni teşhis edildi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı

Açıklamayla birlikte Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı. Tank ateşiyle birlikte binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.