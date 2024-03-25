Katil İsrail ordusu Gazze hastanelerini kuşattı

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ni kuşattı. Hastane ve çevresine düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri şu ana kadar yaklaşık 150 Filistinliyi öldürdü, 480 Filistinliyi de alıkoydu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması 18 Mart'tan bu yana devam ediyor. Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.