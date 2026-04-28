Katil İsrail ordusu Gazze’de araca saldırdı: 3 Filistinli katledildi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı'nda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, biri kadın 2 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi de yaralandı.

Hedef alınan bölgelerin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.