Katil İsrail ordusu Gazze’de evleri hedef alıyor: 5 kişi şehit oldu

Görgü tanıkları, İsrail'in Sabra Mahallesi'ndeki "Hazik" ailesine ait evi bombaladığını aktarırken, Ehli Baptist Hastanesinden alınan bilgiye göre saldırı sonrası hastaneye çok sayıda yaralı getirildi.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, cenazelerin de hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Tanıklar ayrıca İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne bağlı Hasan el-Benna bölgesinde Filistinlileri hedef aldığını kaydetti. Bombalanan bölgeden patlama seslerinin yükseldiği aktarıldı.

İsrail hücumbotlarının da Gazze kentinin kuzeybatı kıyısını bombaladığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

