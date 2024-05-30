Katil İsrail ordusu geri çekildiği Cibilaya’dan geriye enkaz bıraktı

"SOKAKTA KALDIK AMA ALLAH'IN İZNİYLE SABREDECEĞİZ"

Bir Filistinli, "F-16'larla evlerimizi yıktılar. Yıkımı görüyorsunuz. Ölümden mucize eseri kurtulduk. Söyleyin bize nereye gidelim. Ne okul kaldı, ne barınma merkezi ne de ev. Sokakta kaldık ama Allah'ın izniyle sabredeceğiz, direneceğiz ve yeniden imar edeceğiz." dedi.

Bir diğer Filistinli ise İsrail ordusunun, her şeyi yıktığını ve yaktığını, yürüyecek yol bile bırakmadığını ifade etti.