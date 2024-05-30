Katil İsrail ordusu geri çekildiği Cibilaya’dan geriye enkaz bıraktı

Katil İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlattı. Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.
FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNDEN GERİ ENKAZ KALDI
İsrail askerlerinin yaklaşık 20 günlük saldırıların ardından Cibaliya'dan çekilmesiyle Filistinliler bölgeye akın etti. Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı. Saldırılar nedeniyle oluşan yıkımın ardından birçok bina ve evin tanınmaz halde olduğu görüldü.
Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi.
"SOKAKTA KALDIK AMA ALLAH'IN İZNİYLE SABREDECEĞİZ"
Bir Filistinli, "F-16'larla evlerimizi yıktılar. Yıkımı görüyorsunuz. Ölümden mucize eseri kurtulduk. Söyleyin bize nereye gidelim. Ne okul kaldı, ne barınma merkezi ne de ev. Sokakta kaldık ama Allah'ın izniyle sabredeceğiz, direneceğiz ve yeniden imar edeceğiz." dedi.
Bir diğer Filistinli ise İsrail ordusunun, her şeyi yıktığını ve yaktığını, yürüyecek yol bile bırakmadığını ifade etti.