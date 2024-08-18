Katil İsrail ordusu, Han Yunus saldırılarını devam ediyor

İsrail askeri araçları Han Yunus kentinde ilerleyerek kentin batısındaki Hamed Mahallesi ve çevresine ulaştı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzey ve batı bölgelerini ağır topçu atışları ve hava saldırılarıyla vurduğunu belirtti.

İsrail askeri araçlarından yeni saldırı noktalarına yakın olan Asda bölgesinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlarının bulunduğu bölgelere makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Saldırılar sonucu ölen ve yaralananlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordu güçleri, yaklaşık 1,7 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Mevasi'de "insani bölge" olarak ilan edilen bölgeden sadece birkaç yüz metre uzakta bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekmişti.

İsrail savaş uçakları Cuma günü yerleşimlerin olduğu Hamed Mahallesi'ndeki bazı konutları yerle bir etmişti.

Katar Devleti'nin eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin adını taşıyan ve 2 bin 500 dairenin yer aldığı Hamed Mahallesi, Gazze'nin yeniden imar programı kapsamında Doha'nın yaptığı 407 milyon dolarlık bağışın ardından 2012'de inşa edilmişti.