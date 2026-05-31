Katil İsrail ordusu Litani Nehri’nin kuzeyine ilerliyor: Lübnan’daki stratejik kale işgal edildi

İsrail ordusundan yapılan yazlılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını öne süren Waweya, kara saldırıları öncesi bölgeye şiddetli hava saldırıları ile tank ve topçu atışı gerçekleştirildiğini kaydetti.