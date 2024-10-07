Katil İsrail ordusu Lübnan’ı yine bombaladı: Başkent Beyrut’ta çok sayıda patlama

Soykırımcı İsrail ordusu Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. ABD ve Batı'nın tam desteğini alan İsrail Lübnan'ı yine bombaladı. İsrail özellikle, Dahiye bölgesini hedef aldı.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun saldırı anlarını şu sözlerle anlattı:
Siyah dumanlar yükseliyor. İsrail'in yaptığı çok etkili bir vuruştu. 21.40'taki uyarının ardından İsrail, Beyrut'a 3. kez saldırdı. Anladığımız kadarıyla siyah dumanlar çıktığı zaman bir mühimmat deposunun vurulduğunu anlayabiliyoruz.
Aşağıda tarafta da bir yangın başladı. Bomba oldukça yakınımıza düştü. İsrail dün vurduğu aynı noktayı vurmaya devam ediyor. Bugün Lübnan'ın güneyinde 10 itfaiyeci öldürüldü. İsrail sivil demeden saldırıyor. Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.
Dün 22.04'te uyarıyı vermişti. Bugün 21.40'ta İsrail ordusu tarafından açıklama yapıldı ve saldırılar başladı. Dün 20'den fazla ondan önceki gün 30'dan fazla saldırı düzenlendi.
İSRAİL, LÜBNAN SINIRINA YAKIN 5 BELDEYİ "ASKERİ BÖLGE" İLAN ETTİ
İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde 5 beldeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek, giriş- çıkışı yasakladı.
İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerinin saat 22'den itibaren "kapalı askeri bölge" ilan edildi.
Söz konusu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.
Öte yandan söz konusu açıklamayla eşzamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2083 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.