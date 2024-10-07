Katil İsrail ordusu Lübnan’ı yine bombaladı: Başkent Beyrut’ta çok sayıda patlama

Öte yandan söz konusu açıklamayla eşzamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2083 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.