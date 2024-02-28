Katil İsrail ordusu yeni hedefini açıkladı! ‘Ağır bedel ödemeliler!’ diyerek duyurdular

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Lübnan'daki Hizbullah'ın savaşa girmeye karar verdiğini ve ağır bir bedel ödemek zorunda olduğunu" söyledi.İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırı düzenlediği bölgeye yaptığı ziyarette Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ile görüştü.

Halevi, "Burada konuşlandırılan kuvvetler düşmanı gözlemliyor ve saldırıya geçiyor. Şunu söylüyoruz, Hizbullah 7 Ekim akşamı savaşa katılmaya karar verdi, bu da karşılığında onlara ağır bir bedel ödettirilmesi gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.