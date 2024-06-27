Katil İsrail ordusundan yeni baskın! Cenin’de bir İsrail askeri öldü

İsrail askeri Sacgiu'nun, Cenin kampının girişinde gömülü ikinci patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresindeki mahallelere baskın düzenleyip serbest bırakılan 2 Filistinliyi yeniden gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, Cenin'de Filistinlilerin evlerine ve taşınmazlarına zarar veren, kentin altyapısını tahrip eden İsrail askerlerinin baskınında, bölgede patlama ve silah sesleri duyulduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 430'a ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli öldürüldü.