Katil İsrail ramazan öncesi katliamları artırdı

Katil İsrail, ramazan ayı yaklaşırken ve ateşkese rağmen yine katliamlarını artırdı. Son 24 saat içerisinde 27 Filistinli daha şehit oldu. Bu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkesten bu yana en ölümcül saldırılardan biri oldu. İsrail önceki gün de aralarında bebeklerin de bulunduğu 21 Gazzeliyi daha öldürmüştü. Ateşkesten bu yana öldürülen Filistinli sayısı 574'e ulaştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını, "soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" ifadeleriyle tanımladı. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak Batı Şeria baskınlarında 32 Filistinliyi işkence ederek tutukladı. Şehrin doğusundaki çadırlar topçu ateşiyle vurulurken, Şati Kampı'nda sivillerin toplandığı alanlar insansız hava araçlarına hedef oldu.

REFAH İŞKENCESİ

Saldırıların şiddetlenmesiyle Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda hareketlilik dikkat çekti. Durumu kritik olan binlerce hasta ve yaralı, Gazze'de insani kriz nedeniyle tedavi edilmek üzere Mısır'a geçiş ümidiyle sınırda bekliyor. Yalnızca 13 Filistinli tedavi edilmek üzere transfer edildi.