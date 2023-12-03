Katil İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 15 bin 523’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.
Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.