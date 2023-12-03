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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 15 bin 523'e yükseldi
Giriş Tarihi: 3.12.2023 18:11 Son Güncelleme: 3.12.2023 18:20

Katil İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 15 bin 523'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

AA
Katil İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 15 bin 523’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

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Katil İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 15 bin 523'e yükseldi
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