Katil İsrail sivillerin toplandığı alanı vurdu: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.

Yaşamını yitiren Filistinlinin kullandığı aracın Gazze'den bölge dışında tedavi için tahliye edilen hastaları taşıyan bir konvoya öncülük ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

SİYONİSTLER ATEŞKESİ SIKLIKLA İHLAL EDİYOR

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 302'ye, yaralı sayısının da 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.