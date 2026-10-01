Katil İsrail Suriye’de 10 köye baskın düzenledi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Cıbata el-Haşab beldesine girdi. Burada bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri içindeki eşyaları tahrip etti.

Yerel kaynaklara göre birlik, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalındaki Ebu Geytar kapısından giriş yaptıktan sonra yaklaşık 10 köyde baskınlar gerçekleştirerek Yermuk Havzası bölgesine ilerledi.

İsrail güçleri, Yermuk Havzası'ndaki hareketliliğin ardından Dera'nın batı kırsalındaki Cezire Askeri Üssü yönüne çekildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir."